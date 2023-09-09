  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem O canların katilisiniz

O canların katilisiniz

OSMAN AKÇA
O canların katilisiniz

Aydın'da 23 tane köpeğin zehirlenerek katledilmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Kan donduran görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında bir tepki de hayvan severliğiyle bilinen ünlü sanatçı Seren Serengil'den geldi. Serengil paylaşımında CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için 'Masum yüzüne kanmayın, o bir sokak canlarının katili, Allah belanızı versin" diyerek isyan etti. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde 23 köpek et ile zehirlendi. Köpeklerin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Veteriner hekimler, köpekleri kurtarmaya çalıştı. Bölgede köpeklerin telef olduğu belirlendi.

HAYVANSEVERLER AYAKLANDI

Kan donduran olayın ardından ayaklanan hayvanseverler, masum canları zehirleyenlerin bulunmasını istedi. Hayvanseverler, "Caniler bulunsun, bu yürek soğumaz. Katledilen 23 masum can var. Onlar sevinerek yediler. Ama sen haince 23 masumu öldürdün" diyerek isyan etti. Ünlü sanatçı Serengil de köpeklerin katledilmesinden Çerçioğlu'nu sorumlu tuttu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA