O canların katilisiniz

Aydın'da 23 tane köpeğin zehirlenerek katledilmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Kan donduran görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında bir tepki de hayvan severliğiyle bilinen ünlü sanatçı Seren Serengil'den geldi. Serengil paylaşımında CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için 'Masum yüzüne kanmayın, o bir sokak canlarının katili, Allah belanızı versin" diyerek isyan etti. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde 23 köpek et ile zehirlendi. Köpeklerin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Veteriner hekimler, köpekleri kurtarmaya çalıştı. Bölgede köpeklerin telef olduğu belirlendi.

HAYVANSEVERLER AYAKLANDI

Kan donduran olayın ardından ayaklanan hayvanseverler, masum canları zehirleyenlerin bulunmasını istedi. Hayvanseverler, "Caniler bulunsun, bu yürek soğumaz. Katledilen 23 masum can var. Onlar sevinerek yediler. Ama sen haince 23 masumu öldürdün" diyerek isyan etti. Ünlü sanatçı Serengil de köpeklerin katledilmesinden Çerçioğlu'nu sorumlu tuttu.