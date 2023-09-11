KYK sonuçları açıklandı mı? 2023 GSB KYK yurt sonucu sorgulama ekranı...

Yeni öğretim yılı için üniversiteli öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yeni öğretim yılı için üniversiteli öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt sonuçlarının ne zaman açılanacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz yıla başvuru süreci 28 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar ise 7 Eylül'de ilan edilmişti. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KYK yurt sonuçları 12 Eylül 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor.
KYK yurt başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linki üzerinden sorgulanabilecek.
KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ
KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin yerleştiği KYK yurduna aşağıda yer alan belgeler ile birlikte giderek yurt kayıt işlemini tamamlaması gerekmektedir.
Öğrenci belgesi
4 adet vesikalık fotoğraf
Kimlik fotokopisi
IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)
Kan grubu
KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont
Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)
KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NEDİR?
Yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi konularda değişiklik göstermektedir.
Daha fazla kişi sayısına sahip odaları bulunan yurtlar bu anlamda daha düşük ücretle fiyatlandırılıyor. Ancak yeni yapılan az kişili odalar ve tuvalet banyo barındıranlar 5. ve 6. tip yurtlarda görülüyor.
2023-2024 KYK YURT FİYATLARI
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
KİMLERDEN KYK YURT ÜCRETİ ALINMAYACAK?
GSB'den yapılan bilgilendirmeye göre yurt ücreti alınmayacak öğrenciler şöyle;
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.