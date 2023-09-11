ÖSYM duyurdu! DGS tercih sonuçları açıklandı

DGS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini sonuc.osym.gov.tr ekranından öğrenebilecek. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM ile 2023 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

2023 DGS TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda tamamladı.

2023-DGS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI...

29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Adaylara belge gönderilmeyecek.

Adaylar, dikey geçiş üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...