AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

12 Eylül'ün 43. yıl dönümünü kast eden Çelik: Hukuk dışı vatanseverlik olmaz her darbe ihanettir.

Her darbe büyük kötülüklere neden olmuştur.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİVİL DARBE İDDİALARI

Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına dönük olarak kabul etmeme şeklinde tavrını sürdürmeye çalışıyor. 20 Temmuz'da ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kendisine kanunların verdiği yetkiyi kullanarak o gün darbeye karşı çok önemli tedbirler aldı. O günden beri kanun içinde alınan tedbirlere Kılıçdaroğlu sivil darbe diyerek 15 Temmuz'a mazeret üretmeye devam ediyorlar.

Demokrat olmadığını gösteren açıklamalara devam ediyor.

TAHIL KORİDORUNDA SON DURUM?

Tahıl koridorunda BM çatısı altında Rusya ve Ukrayna ile süreç yürütülmeli. Tahıl Afrika için çok önemli.

G 20 ZİRVESİ

Cumhurbaşkanımızın da kuvvetli şekilde desteklediği Afrika Birliği'nin de dahil edilmesidir. Önemli bir gelişmedir.

Türkiye G 20'de takdir gördü.

Kutsal kitaplara dönük saldırılar dünyada bir faşist dalga halini almıştır. Düşünce hürriyeti adı altında din ve inanç hürriyeti ayaklar altına alınıyor. Biz duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.

G 20 bildirgesinde kutsal kitaplara saldırıların kınanmasını da önemli buluyoruz.

Sayın Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık girişimlerinin de gündeme gelmesi önemlidir.

AB İLE İLİŞKİLER

Vize serbestisi üzerinde çalışılıyor. AB ile ilişkiler son dönemde daha pozitif bir hal aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Deprem her zaman gündemimizde. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye kadar çalışmalar sürecek.

ERMENİSTAN'IN PROVOKATİF HAMLELERİ

Ermenistan oldu bittiyle cumhurbaşkanı seçmek istiyor. Karabağ'da sözde seçim gayrımeşrudur.

SEZGİN TANRIKULU'NUN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

CHP vekilinin teröre destek veren açıklamalarının seçim döneminde terör örgütlerinin desteğini almasının bir netsicesidir. Bu tekil bir olaymış gibi kabul etmiyoruz demek yetmiyor. Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tüm terör örgütleri destek verdi. Bunu reddedin dedik. 14 Mayıs seçimlerine kadar hiçbirini reddetmedi. Bir bakıma yedekte dursun diyerek ikircikli bir tavır sergiledi.

CHP'nin terör karşısında kurumsal bağısıklık sistemi çökmüştür. Her seferinde terör örgütleriyle yan yana düşüyorlar. Bu faaliyetlerin arkasında terörle mücadeleden duyulan rahatsızlık.

KIBRIS'TA BM İLE GERGİNLİK

BM Güney Kıbrıs'ı tüm adanın yegane otoritesi kabul ederse büyük yanlış yapar. BM Barış Gücü orada iki eşit toplum olduğunu kabul etmeli.