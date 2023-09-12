AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacak. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacak.

Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.