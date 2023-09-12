AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Açıktan ikinci üniversite okumak isteyen ve okuyanların adayların gündeminde kayıt yenileme ve kayıt işlemleri bulunmakta. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır? İşte, AÖF 2023-2024 kayıt yenileme takvimi…
Açıktan ikinci üniversite okumak isteyen ve okuyanların adayların gündeminde kayıt yenileme ve kayıt işlemleri bulunmakta. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor, ders seçimi nasıl yapılır? İşte, AÖF 2023-2024 kayıt yenileme takvimi…
2023-2024 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2023 KAYIT TAKVİMİ
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacak. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.
2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini kendileri yapacak.
Öğrenci, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilir.
Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.
Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.