Çöpten tarihi fotoğraf çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Serdar Şafak, geçtiğimiz günlerde evlerinin önünde bulunan çöp konteynırının dışına atılmış eski bir fotoğraf buldu. Fotoğrafı alıp bir araştırma yapan Şafak, fotoğrafta bulunan kişinin, milli mücadele kahramanı Demirci Mehmet Efe'nin fotoğrafı olduğunu öğrendi.

SATIŞA ÇIKARDI

Şafak, çöpten bulduğu fotoğrafın orijinal olduğunu öne sürerek 1 milyon TL fiyat biçti. Genç adam sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, "Orijinal Demirci Mehmet Efe fotoğrafı 100 yaşından fazla. Çöpten buldum. Nazilli'deyim ilgilenenler mesaj atsın. 1.000.000 TL." ifadelerine yer verdi. Şafak'ın, milli mücadelenin öncü kenti Aydın'ın Nazilli ilçesinde, direnişin sembol isimlerinden Demirci Mehmet Efe'ye yönelik açılan ilan büyük dikkat çekti.