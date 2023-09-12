DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS ek tercih ekranı...

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Tüm gözler şimdi boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih işlemlerinde olacak. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemlerinde son durum...



