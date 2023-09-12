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Haberler Gündem DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS ek tercih ekranı...

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS ek tercih ekranı...

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra DGS ek tercihleri araştırılmaya başlandı. Peki 2023 DGS ek tercihleri ne zaman? İşte DGS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

DGS boş kontenjanları ile DGS taban puanları merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki DGS ek tercihler ne zaman abşlıyor?

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS ek tercih ekranı...

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Tüm gözler şimdi boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih işlemlerinde olacak. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemlerinde son durum...

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS ek tercih ekranı...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS ek tercih ekranı...

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS ek tercih ekranı...

Bu kapsamda ÖSYM'den açıklama gelince haberimizde bulabilirsiniz.

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