  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu...

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu...

ÖSYM takvimine ve duyurularına göre YKS ek tercih döneminin başlamasını bekleyen adaylar, tarih ve kılavuz bilgileri başta olmak üzere sınavın yerleştirme detaylarını araştırıyor. Peki YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanır? 2023 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihleri için heyecanla bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Kimler ek tercih yapabilir?

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu...

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 YKS ek yerleştirme tercihleri için süreç başlıyor. ÖSYM ön bilgi kılavuzunu yayımladı. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla YKS üniversite ek tercihlerini yapacak. İşte YKS 2023 ek tercihler için taban puanlar ve boş kontenjan bilgileri...

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu...

YKS EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS ek yerleştirme tercihleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasından yapılacak. YKS ek tercihleri 12 Eylül'de saat 14.00 itibariyle başlayacak.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu...

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihlerini 12 Eylül itibariyle alıyor. Ek yerleştirme kılavuzu için ön bilgi kılavuzu yayımlandı. YKS tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte geçerli kılavuzun yayımlanası bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu...

2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

YKS ikinci tercihlerde adaylar, üniversitelerin alım yaptığı en düşük taban puandan daha düşük puana sahip olarak tercih yapamayacak. ÖSYM ön lisans ve lisans bölümlerinin tavan ile taban puanlarını açıkladı.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA