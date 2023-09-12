YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu...

2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

YKS ikinci tercihlerde adaylar, üniversitelerin alım yaptığı en düşük taban puandan daha düşük puana sahip olarak tercih yapamayacak. ÖSYM ön lisans ve lisans bölümlerinin tavan ile taban puanlarını açıkladı.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...