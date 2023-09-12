YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu...

Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihleri için heyecanla bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Kimler ek tercih yapabilir?
Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihleri için heyecanla bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? Kimler ek tercih yapabilir?
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 YKS ek yerleştirme tercihleri için süreç başlıyor. ÖSYM ön bilgi kılavuzunu yayımladı. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla YKS üniversite ek tercihlerini yapacak. İşte YKS 2023 ek tercihler için taban puanlar ve boş kontenjan bilgileri...
YKS EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre YKS ek yerleştirme tercihleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasından yapılacak. YKS ek tercihleri 12 Eylül'de saat 14.00 itibariyle başlayacak.
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihlerini 12 Eylül itibariyle alıyor. Ek yerleştirme kılavuzu için ön bilgi kılavuzu yayımlandı. YKS tercih işlemlerinin başlaması ile birlikte geçerli kılavuzun yayımlanası bekleniyor.
2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
YKS ikinci tercihlerde adaylar, üniversitelerin alım yaptığı en düşük taban puandan daha düşük puana sahip olarak tercih yapamayacak. ÖSYM ön lisans ve lisans bölümlerinin tavan ile taban puanlarını açıkladı.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...