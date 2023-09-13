GSB personel alım sonuçları açıklandı mı? 2023 GSB personel alım sonuç sorgulama ekranı...

11 BİN 455 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek.

Ancak GSB personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı.