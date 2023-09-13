GSB personel alım sonuçları açıklandı mı? 2023 GSB personel alım sonuç sorgulama ekranı...

11 bin 455 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, GSB personel alımı sonuç tarihi ve isim listesi sorgulama ekranı...
11 bin 455 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, GSB personel alımı sonuç tarihi ve isim listesi sorgulama ekranı...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
GSB sözleşmeli personel alımı kapsamında;
Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) başvuruları 28 Ağustos (00.00) - 1 Eylül (17.00) tarihleri arasında alındı.
Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 28 Ağustos (00.00) - 6 Eylül (17.00) tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Adaylar, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirdi.
11 BİN 455 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek.
Ancak GSB personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi çerçevesinde "2023 Yılı Sözleşmeli Psikolog, Büro Personeli ve Destek Personeli (Temizlik) Alımı" başvuruları 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup adaylar, yerleştirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altından öğrenebileceklerdir.
İlan edilen kontenjan sayısına girerek yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri Merkez Teşkilatına yerleşen adaylar Bakanlık Merkez Binası Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatına yerleşen adaylar ise yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 18 – 22 Eylül 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim edeceklerdir.
GSB PERSONEL ALIMI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI