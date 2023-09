Başkan Erdoğan’dan Kaymakamlık Kura Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, TSK'ya alçak iftiralarda bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi, benim askerime nasıl hakaretler ediyor, nasıl sözler sarf ediyor. TSK'nın Gabar'daki başarılı operasyonları kendilerini rahatsız ediyor. Sözde milletvekili ama terörist mütsveddesine devlet cevabını verecek." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu gurur günümüzde mezuniyet sevincinizi sizlerle birlikte paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İçişleri Bakanımıza ve ekibine bizleri bir araya getirdikleri böylesine güzel bir buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah biraz sonra 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12'si kadın 99 genç arkadaşımızın kura törenini gerçekleştireceğiz. Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında rabbimden muaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu vesileyle Derik Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere görev başında şehit edilen tüm idarecilerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin.

Siz genç kaymakamlarımızın şehitlerimizin emanetlerini en küçük gölge düşürmeden şanla şerefle taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Atalarımız sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır diyor. Bugün bu sözün hikmetine bir kez daha şahit oluyoruz. Toplam 39 ay süren adaylık maratonunu alnınızın akıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu 39 aylık zaman zarfında mevzuat bilgisinden tecrübe paylaşımına, çalışma ziyaretlerinden inceleme gezilerine kadar her alanda kendinizi yetiştirdiniz. Yurt dışındaki 8 aylık eğitiminiz de yabancı dil becerilerinizi geliştirirken deprem bölgesinde geçirdiğiniz 3 ay boyunca da afet yönetimini sahada bizzat müşahede ettiniz. Teftiş ve bakanlık merkez stajları ile mülki idare amirliğinin çeşitli yönlerini görme, anlama, takip etme fırsatı buldunuz.

3 yıldan fazla süren adaylık döneminiz esasen devletimizin kaymakamlık mesleğine verdiği ehemmiyeti göstermektedir. İlçelerde Cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet memuru kaymakamlardır. Aldığınız yoğun eğitimlerin sizleri bu önemli makama en donanımlı şekilde hazırladığını düşünüyorum. Tabi burada şu gerçeği unutmuyoruz; pratik ile takviye edilmiş olsa da kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. Her mesleğin asıl incelikleri görev esnasındayken öğrenilir. Sizler de iyi, başarılı, ismi ile müsemma mülki idare amiri olmayı inşallah vatanımızın dört bir köşesinde vazife yaparken öğreneceksiniz. Birazdan kuralar çekilecek ve artık hayalini kurduğunuz uğrunda büyük emekler verdiğiniz o mesuliyeti yüklenerek görev yerlerinize gideceksiniz. Başarılarınızla şimdiye kadar hep ailelerinizi gururlandırdınız bundan sonraki başarılarınız ise devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaktır.

Şuan karşımda bulunan her bir arkadaşımın yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olarak şahsımı en iyi şekilde temsil edeceğinden asla şüphe duymuyorum. Ama yine de bazı hususları sizlere hatırlatmakta fayda görüyorum. Sevgili genç kardeşlerim, şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın ünvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Az önce Abdurrahim Karakoç'un rahmetlinin bir dörtlüğünü bakanım okudu. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz. Bunu böyle bileceğiz. Yasaması, yürütmesi, yargısı ile devlet gücünün her bir unsurunun asli görevi budur. Bu noktada devletin tepesi ile kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Her birimiz 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz. İnsanımıza hizmet götürmek, onların derdine derman olmak, şehirlerimizin kalkınmasına gelişmesine katkıda bulunmak çok büyük bir misyondur. Mülki idare amirlerimiz diğer kamu görevlilerimize kıyasla devletin tüm birimlerinin koordinasyonu vazifesini üstlenmek suretiyle yükü daha ağır bir sorumluluk taşımaktadır.

CHP'Lİ TANRIKULU'NA TEPKİ

