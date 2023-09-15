Tatil mağduru aile: Uzlaşmıyoruz!

İzmirli Kemal Muştu, eşi Lisa Muştu ve ikiz kız bebekleriyle tatil için gittikleri Meksika'da hayatlarının en zor anlarını yaşadı. Tur şirketi Tatil Budur'dan 10 bin 500 Euro ödeyerek aldıkları tur, burunlarından geldi. Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde bulunan Cancun hava limanında, oda kiraladıkları otel kayıtlarının sahte çıkması üzerine gözaltına alındılar. Adeta uluslurarası terörist muamelesi gören İzmirli çift, ters kelepçe ile havalimanın mahzenine atıldı. Meksika polisi, 48 saat aç ve susuz bıraktıkları Muştu ailesini uçakla Türkiye'ye geri gönderdi.

18 KİŞİ ÜLKEYE GİREMEDİ

İzmir Alsancak'ta kadın kuaförlüğü yapan 34 yaşındaki Kemal Muştu, kendisi hakkında sosyal medyada yazılan iddialara sert çıktı. "Ailesi ile birlikte yurt dışına kaçacaktı" şeklinde paylaşımların olduğunu gören Muştu, Türkiye'de kazancının iyi olduğunu, ülkesinde yaşamaktan ve Türk olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Firma yüzünden Meksika'da mağdur olduklarını söyleyen Muştu, "Biz firmanın vefasızlığına kızıyoruz. Bir kaç bin euro, dolar verip uzlaşmak istediler. Biz de kabul etmiyoruz. Hem masrafımızı hem de yaşadığımız sıkıntıların hesabını vermelerini istiyoruz. O gün sadece ben ve ailem değil, 18 kişinin otel rezervasyonu sahte çıktı, ülkeye alınmadılar. Bizi terörist gibi paketlediler, tur şirketi ortada yok. Bu işin tamamen sorumlusu tur şirketi. Halen hiç bir şey olmamış gibi davranıyorlar" dedi.

ÖZEL HABER