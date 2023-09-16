2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı YÖS/2 başvuruları başladı

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.