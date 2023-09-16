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Haberler Gündem 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı YÖS/2 başvuruları başladı

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı YÖS/2 başvuruları başladı

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) için başvurular 15 Eylül 2023 tarihi itibariyle başladı.

HABER MERKEZİ

12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2023-TR-YÖS/2) başvurularıyla ilgili açıklama geldi. ÖSYM, başvuru tarihleri ve kılavuzunu paylaştı.

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı YÖS/2 başvuruları başladı

YÖS BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2), Başkanlığımızca 12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 15-28 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı YÖS/2 başvuruları başladı

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden yapacaklardır. /Candidates will apply individually from ÖSYM's website https://tryos.osym.gov.tr.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda yer almaktadır." denildi.

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı YÖS/2 başvuruları başladı

YÖS NEDİR?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

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