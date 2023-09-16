Son dakika: Başkan Erdoğan: Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Az sonra Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek üzere New York'a doğru yola çıkacağız. BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği genel kurul görüşmelerine 150'den fazla ülkenin katılımı bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak.

Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 19 Eylül salı günü Genel Kurula hitap edeceğim. bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Mevcuk küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız.

Genel kurul marjında çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştireceğim. Ziyaretimizde ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte soydaş topluluklarla da bir araya geleceğiz. Ayrıca düşünce kuruluşu temsilcileri ile de istişarelerimiz olacak. ABD iş dünyasının seçkin üyeleri ile görüşecek Türkiye'deki yatırımlarını artırma noktasında konuları ele alacağız.

KARABAĞ'DA ERMENİ PROVOKASYONU

Şahsım, Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında 4'lü toplantı teklifinde bulunduk.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Verilen sözler tutulmuyor, yasayı hazırlamak yetmez uygulamak gerekiyor.

AP'NİN SKANDAL TÜRKİYE RAPORU

AB Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz.