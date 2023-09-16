Yeni mantar türüne ‘Pamukkale’ ismi verildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulunda görev yapan Doç. Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Türkiye'den bir yeni mantar türü daha keşfederek bilim dünyasına tanıttı. 2022 yılı içerisinde Denizli'de bulunan 'Zeytin Mantarı' ve 'Anadolu Pullu Mantarı'nın ardından bu yıl da yeni bir keşfe imza atan Kaygusuz, yeni mantar türüne 'Pamukkale Mantarı' ismini verdi. Doç. Dr. Kaygusuz, "Pamukkale" ismi verilen yeni mantar türünün keşif öyküsünü ise şu ifadelerle paylaştı: "Laboratuvarlarımızda gerçekleştirdiğimiz mikroskobik incelemelerde bu mantarın yapılarının bilinen diğer türlerden farklı olduğunu öngördük. Bu mantarın daha sonra DNA'sını izole ederek genetik olarak dünyadaki diğer belirlenmiş mantarlardan farklılığını ortaya koyduk. İlk kez Denizli'nin Bağbaşı bölgesindeki, Anadolu Karaçamının altında tespit edilen bu yeni mantar türüne, mantar örneklerinin ilk toplandığı yer olan Pamukkale ilçesine atfen 'Pseudosperma pamukkalense (Pamukkale Mantarı)' ismi verildi. Denizli'nin ve ülkemizin zengin mantar biyoçeşitliliğini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."