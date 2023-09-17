Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Brüksel'in raporunu tepkiyle karşılayan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopma yönünde ilerlediğini söyledi. Başkan Erdoğan, "Değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz" dedi. Raporda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin devam ettirilemeyeceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı raporun Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı önyargılarla dolu olduğuna dikkati çekmişti. Seyahat öncesi konuşan Başkan Erdoğan, "Değerlendirmemi öğrenmek istiyorsanız, AB'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra da AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz" dedi.

'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR'

Başkan Erdoğan, BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği Genel Kurul görüşmelerine 150'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları düzeyinde katılımının beklendiğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak. Bu yılki Genel Kurul genel görüşmeleri güvenin yeniden tesisi ve küresel dayanışmanın yeniden canlandırılması temasıyla yapılıyor. Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde 19 Eylül Salı BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda kalkınmadan insani yardımlara, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından küresel dayanışmanın yeniden tesisine kadar attığımız adımlara dikkat çekeceğim. Bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız. Bir süredir her platformda dillendirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tesptimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Sayın Genel Sekreter'in, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan yapıların bugünün dünyasını yansıtmadığı tespitine biz de katılıyoruz. Bunu görüşmemizde kendisine de bizzat ifade edeceğim" dedi.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ

Ziyaretlerinde Amerika'da yaşayan vatandaşlarla birlikte soydaş topluluklarla da bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Ayrıca düşünce kuruluşu temsilcileriyle de istişarelerimiz olacak. ABD iş dünyasının seçkin üyeleriyle görüşecek, Türkiye'deki yatırımlarını artırmaları noktasında atılabilecek adımları ele alacağız. Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini artırdığını görüyoruz. Gerek kabinemize, gerek ekonomideki kurmay kadromuza, gerekse kısa süre önce açıkladığımız Orta Vadeli Program'a yatırımcılar büyük güven duyuyor. Son üç ayda rezervlerimizde 22 milyar dolarlık artış oldu. Merkez Bankamızın toplam brüt rezervleri 120 milyarı doları geçti. Dünya Bankası'nın açıklaması, ülkemize duyulan güvenin bir başka örneğidir. İnşallah buna yakında yenileri eklenecektir" diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

TÜRKİYE'NİN, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yürüttüğü diplomatik hamlelerin takdirle karşılandığını ifade eden Başkan Erdoğan, şöyle konuştu: "Ülkemize karşı oluşan bu müspet havayı yatırım, üretim, istihdam ve cari fazla yoluyla kaliteli büyüme hedefimize katkı yapacak bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz hayata geçirmek için içeride ve dışarıda her türlü çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz. Küresel sistemde taşların yerinden oynadığı bu dönemi ülkemiz ve milletimiz adına fırsata çevirmekte kararlıyız. Son 21 yıldır olduğu gibi, yine sadece işimize bakıyoruz. Tüm vaktimizi ve enerjimizi milletimize hizmet için sarf ediyoruz. İnşallah bundan sonra aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

GENEL KURULA DAMGA VURDU

BAŞKAN Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 konuşma yaptı. Erdoğan, 19 Eylül'de bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilk kez 2005'te "Başbakan" sıfatıyla hitap etti. Başkan Erdoğan, 2014 yılındaki 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle, BM'nin reform ihtiyacını net şekilde ortaya koydu. Başkan Erdoğan, 2019'daki BM 74. Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında ise düzensiz göç sorununu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu ve Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek, "Dünya, milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu" dedi.