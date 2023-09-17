First lady ABD’de lider eşleriyle bir araya gelecek

BİRLEŞMİŞ Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Başkan Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, katılımcı ülke liderlerinin eşleriyle bir araya gelerek yoğun temaslarda bulunacak.

YOĞUN TEMASLAR OLACAK

EMİNE Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek programa da katılacak. Türkevi'nde gerçekleştirilecek Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni'ne katılması planlanan Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ve eşinin, heyet başkanları ve eşleri onuruna Metropolitan Sanat Müzesi'nde vereceği resepsiyona katılacak. Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde Smithsonian Tasarım Müzesi'nde düzenlenecek programda yer alması öngörülen Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkevi'nde düzenleyeceği "Sosyal Refahın Adil Dağılımı" konulu panelinde katılımcılara hitap edecek. Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) üyeleriyle bir araya geleceği programların ardından ABD temaslarını tamamlayacak.