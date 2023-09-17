Mehmetçik sınırlarda teröristlere geçit vermedi

MEHMETÇİK, yıl başından bu yana sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 487 teröristi yakaladı. Milli Savunma Bakanlığının sınır güvenliğine yönelik çalışmaları devam ediyor. Birlik sayısının artırıldığı, "çok katmanlı emniyet sistemi"ne geçildiği faaliyetler kapsamında ocak ayından bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 6 bin 890 kişi yakalandı. Yakalanan teröristler arasında FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 487 KİŞİ yer aldı. Yakalanan teröristlerin, kolluk kuvvetlerine teslim edildiği belirtildi.