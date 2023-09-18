Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı?

Green Card başvurusunun ne zaman başlayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte Green Card başvuruları için süreç başlayacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Ekim 2022'de başlayan Green Card başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.