İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama...

İOKBS sonuçları beklenmeye başlandı. Peki, 2023 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün erişime açılacak?
İOKBS sonuçları beklenmeye başlandı. Peki, 2023 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün erişime açılacak?
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Bursluluk Sınavı sonuçları takvime göre 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar 'ww.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek ve sorgulanabilecek.
BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.