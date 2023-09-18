KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuru şartları neler?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından öğrenciler burs ve kredi başvuruları için araştırmaya yapmaya başladı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından öğrenciler burs ve kredi başvuruları için araştırmaya yapmaya başladı.
2023 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, isteyen tüm öğrencilere de kredi ödemesi yapan KYK başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 2023-2024 yıllarında da yine verilecek olan KYK ödemesini alabilmek için e-Devlet üzerinden şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yapılarak başvuru yapılması gerekmektedir.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Öğrenciler üniversitelerin başlamasına az bir süre kalmışken KYK burs ve krediler için başvuru tarihini merak ediyor.
Bu yılki KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıllarda Kasım ayında başlamıştı. Başvuru tarihlerinin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.
KYK BURSLARI NE KADAR?
2023 Ocak ayı burs tutarları şu şekildeydi;
Ön lisans ve lisans: 1250 TL
Yüksek lisans: 2500 TL
Doktora: 3750 TL
2024 KYK burs tutarları açıklandığı zaman habere eklenecek.
KYK ÖNCELİKLİ OLARAK KİMLERE BURS VERİLİR?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Amatör milli sporcu olan öğrenciler