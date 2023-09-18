KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuru şartları neler?

2023 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, isteyen tüm öğrencilere de kredi ödemesi yapan KYK başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 2023-2024 yıllarında da yine verilecek olan KYK ödemesini alabilmek için e-Devlet üzerinden şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yapılarak başvuru yapılması gerekmektedir.