  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuru şartları neler?

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuru şartları neler?

Üniversite öğrencileri 2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2023 GSB KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, şartlar neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından öğrenciler burs ve kredi başvuruları için araştırmaya yapmaya başladı.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuru şartları neler?

2023 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, isteyen tüm öğrencilere de kredi ödemesi yapan KYK başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. 2023-2024 yıllarında da yine verilecek olan KYK ödemesini alabilmek için e-Devlet üzerinden şifre ve TC kimlik numarası ile giriş yapılarak başvuru yapılması gerekmektedir.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuru şartları neler?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Öğrenciler üniversitelerin başlamasına az bir süre kalmışken KYK burs ve krediler için başvuru tarihini merak ediyor.

Bu yılki KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıllarda Kasım ayında başlamıştı. Başvuru tarihlerinin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuru şartları neler?

KYK BURSLARI NE KADAR?

2023 Ocak ayı burs tutarları şu şekildeydi;

Ön lisans ve lisans: 1250 TL
Yüksek lisans: 2500 TL
Doktora: 3750 TL

2024 KYK burs tutarları açıklandığı zaman habere eklenecek.

KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK başvuru şartları neler?

KYK ÖNCELİKLİ OLARAK KİMLERE BURS VERİLİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Amatör milli sporcu olan öğrenciler

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA