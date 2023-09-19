  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Yumaklı'dan düşen yangın söndürme helikopterinde bulunan 3 personele başsağlığı mesajı

Bakan Yumaklı'dan düşen yangın söndürme helikopterinde bulunan 3 personele başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde hayatını kaybeden 3 kişi için taziye mesajı gönderdi. Yumaklı, bu trajik olayda hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarına da sabır dileklerini iletti.

İHA
Bakan Yumaklı’dan düşen yangın söndürme helikopterinde bulunan 3 personele başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan ve cansız bedenlerine ulaşılan 3 personele Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli biri Türk, ikisi Kırgız olmak üzere üç mürettebatımıza Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Merhumların ailelerine, teşkilatımıza, Kırgız halkına ve aziz milletimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA