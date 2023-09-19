Bakan Yumaklı’dan düşen yangın söndürme helikopterinde bulunan 3 personele başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan ve cansız bedenlerine ulaşılan 3 personele Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli biri Türk, ikisi Kırgız olmak üzere üç mürettebatımıza Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Merhumların ailelerine, teşkilatımıza, Kırgız halkına ve aziz milletimize sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.