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Haberler Gündem DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra DGS ek tercihleri araştırılmaya başlandı. Peki 2023 DGS ek tercihleri ne zaman? İşte DGS taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

DGS boş kontenjanları ile DGS taban puanları merak edilip araştırılmaya başlandı.

DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

DGS ek tercih için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS üniversite kayıt işlemleri üniversite tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyenler için süre 18 Eylül'de sona erdi. DGS ek tercihler için tarih belli oldu mu?

DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

DGS EK TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından ek tercih sürecinin netleşmesi bekleniyor.

DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

Gerekli açıklama ÖSYM tarafından duyurulacak. Güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

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