DGS ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?

DGS boş kontenjanları ile DGS taban puanları merak edilip araştırılmaya başlandı.
DGS boş kontenjanları ile DGS taban puanları merak edilip araştırılmaya başlandı.
DGS ek tercih için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS üniversite kayıt işlemleri üniversite tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyenler için süre 18 Eylül'de sona erdi. DGS ek tercihler için tarih belli oldu mu?
DGS EK TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından ek tercih sürecinin netleşmesi bekleniyor.
Gerekli açıklama ÖSYM tarafından duyurulacak. Güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.