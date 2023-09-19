Elon Musk’a İzmir daveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'taki Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bu kapsamda Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti. Musk'ın oğlu ile geldiği basına kapalı kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da hazır bulundu.

TÜRKİYE'YE FABRİKA ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan açıklamaya göre, basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

'İŞ BİRLİĞİ İMKANI DOĞABİLİR'

Erdoğan'ın, Starlink ve yapay zeka konusunda iş birliğine açık olunduğunu belirtmesi üzerine Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti. Musk, Erdoğan'ın, 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e ailesiyle katılması yönündeki daveti üzerine, bundan büyük memnuniyet duyacağını ve programının müsait olması halinde geleceğini söyledi.

ERDOĞAN KİTABINI HEDİYE ETTİ

Erdoğan, Musk'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının İngilizce versiyonu ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki reform talebinin gerekçelerinin anlatıldığı "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabını, Musk'ın çocuğuna da futbol topu hediye etti.

"BAYRAKTAR IHA'LARA İLGİNİN FARKINDAYIZ"

ERDOĞAN, görüşmede, Türkiye'nin yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden olduğunu belirterek, İHA'larda elde edilen başarıyı buna örnek gösterdi. Elon Musk da bunun üzerine, geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını, Bayraktar İHA'lara dünyadaki ilginin farkında olduklarını belirtti.

EVANS: TÜRKİYE'YE 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANLIYORUZ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti. Erdoğan, dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup'un Türkiye'ye yönelik kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Alibaba Grup Başkanı Michael Evans Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, bu kapsamda, Ankara'daki veri merkezi ile lojistik merkezi ve İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdikleri ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı. Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu eden Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarının olduğunu kaydetti.

İSLAM DÜŞMANLIĞI KARŞISINDA SAFLARIMIZI SIKLAŞTIRMALIYIZ

Başkan Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. "İslam düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçlarına karşı saflarımızı çok geniş tutmalıyız" diyen Erdoğan, "Bu hastalıklı akımların dünyanın birçok ülkesinde sosyal medyanın da etkisiyle giderek yayıldığını görüyoruz. Sık sık başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı nefret suçuna maruz kalan kardeşlerimizin haberini alıyoruz. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyan hiçbir devlet bu furyaya sessiz kalmaz, kalmamalıdır. Müslümanları hedef alan bu saldırıların yarın kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemeldir. Cezasız kalan her suç failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının da önü alınmazsa failler daha da pervasız hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

AHISKA TÜRKLERİNİ KABUL ETTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Ahıska Türkleri'ni kabul etti. Ahıska Türkleri'nin yıllardır hasretle beklediği Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları attıklarını ve bu sürecin hızlandırıldığını söyleyen Erdoğan, 2022'den bu yana 820 Ahıskalı soydaşın Türk vatandaşlığı kazandığını belirterek, "578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız" dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlere kimlik kartlarını verdi. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.