Kum zambaklarını koparana ağır ceza

Pamucak'ın beyaz gelinleri olarak bilinen, nesli tükenme altında ve koparma cezasının 244 bin lira olan kum zambakları, insan baskısıyla her geçen gün yok olmanın eşiğine gelirken, kum zambaklarına dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu zenginliklerimizi kaybedeceğiz" dedi. Kum zambaklarının bütüncül olarak korunması gerektiğine vurgu yapan Sürücü, "Aşırı sıcakları ve kuraklığı yoğun olarak yaşadığımız bu dönemlerde, susuzluğa aldırmadan bembeyaz görüntüsü ve hoş kokusuyla kumulların içinde tüm güzelliği ve cazibesiyle bizlere görsel bir şölen sunan kum zambaklarını hep birlikte korumalıyız. Kum zambaklarına zarar verenler ve koparanlar hakkında işlem yapılmakta ve cezası da 244 bin liradır. Kumullara kontrolsüz araç giriş çıkışları, ziyaretçi davranışları ve kumul ekosistemini doğrudan olumsuz etkileyen tehditlerin ortadan kaldırılması gerekir" şeklinde konuştu.