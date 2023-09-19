  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Son dakika haberi...MİT, YPG/YPJ’nin Münbiç eyaleti sözde genel sorumlusu Uman Derviş’i Suriye Münbiç’te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

DHA
Son dakika: MİT’ten Suriye’de nokta operasyon

MİT, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristlere komuta ettiği gerekçesi ile Uman Derviş'i saha ajanları ile takibe aldı. Suriye'nin Münbiç bölgesinde yeri tespit edilen Uman Derviş, gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

'Sara', 'Şervin Derik' ve 'Şervin Serdar' kod isimlerini kullanan Uman Derviş, örgütün kırsal kadrolarına 1998 yılında katıldı. PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi eğitimler aldı. 1998-2014 yılları arasında Irak'ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlendi ve PKK'nın şehir eylemlerini organize eden birimde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. Şehirde gizlenme eğitimleri alan Derviş, 2015 yılında Türkiye'ye gelerek İzmir'de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye'ye kaçtı. 2021 yılında Suriye'ye geçerek YPG istihbaratının sözde dış ilişkiler sorumlusu oldu. Ardından da sözde Münbiç eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA