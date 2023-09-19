Yaban mersini hayatını değiştirdi

ODTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan ve kurumsal bir firmada çalışan başarılı iş kadını Pınar Ünsal Atıcı, yurt dışında tanıştığı yaban mersini sayesinde kurumsal hayatı bir tarafa bırakarak çiftçiliğe başladı. 66 dönüm arazide 30 bin saksı içinde yetiştirdiği yaban mersinlerinin ilk hasadını bu sene yapan Atıcı, 50 ton ürünün yarısını ihraç etti. Kadın girişimci Pınar Ünsal Atıcı, yaban mersini yetiştiriciliğinde Türkiye'nin üçüncü büyük çiftçisi oldu. Hedefinin daha çok ihracat olduğunu belirten Atıcı, "Amerika'ya bir iş için gitmiştim, ilk kez orada yedim ve bu besin değeri yüksek olan ürünü ülkemde yetiştirmeye karar verdim" dedi.