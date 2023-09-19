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Haberler Gündem YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek tercih işlemleri 12-17 Eylül 2023 tarihlerinde tamamladı. Gözler ÖSYM'de! YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

YKS yerleştirme sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanırken, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında ek tercihler alındı. Peki ek tercihler ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023: YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI DUYURUSU BEKLENİYOR!

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda YKS 2. tercih işlemleri 12 Eylül - 17 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İkinci kez listelerini hazırlayıp sisteme kaydeden adaylar, sürecin tamamlanması ardından YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı.

İşte, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır, kaç günde belli olur sorularının yanıtı ve ÖSYM sonuç ekranı ile YKS ek tercih sonucu sorgulama...

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan ek yerleştirme kılavuzunda YKS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

Geçtiğimiz sene YKS ek tercih işlemleri 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 19 Eylül 2022 tarihinde ilan edilmişti.

ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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