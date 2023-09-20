BM’de Türkiye Yüzyılı ve küresel adalet vurgusu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan 13'üncü kez dünyaya seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında tarihi çağrısını yineledi ve "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" ifadelerini bir kez daha kullandı. Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'nda dünyaya hitap eden Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi: Dünyamızın geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmek maalesef mümkün değil. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşanan savaş, ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı.

DESTEĞİ UNUTMAYACAĞIZ

6 Şubat'ta ne yazık ki yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biri ile karşı karşıya kaldık. Ülkemize sağlanan cömert desteği unutmamız mümkün değildir. 50 binden fazla insanın kaybettiği, milyonlarca insanı barındıran şehirlerin yerle yeksan olduğu bugün de ülkemize gösterilen dostluk bizler için önemli bir teselli kaynağıdır.

ÇARPIŞMA ALANI OLAMAZ

BM Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Tahıl Koridoru ile küresel açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunan coğrafyalara uzanan bu insani köprünün sürmesi için temaslarımız sürüyor. Çevredeki çatışma ve ihtilaflar karşısında dünya barışına mümkün olan en büyük katkıları sunmaktır.

RİYAKARLIKTAN USANDIK

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir. DEAŞ ile en büyük mücadeleyi vermiş bir ülke lideri olarak Suriye ve Irak başta olmak üzere kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlığından bıktık usandık. Bu bölgelerdeki tehdit sadece DEAŞ değildir. Asıl tehdit, vekalet savaşlarının aracı olan kullanılmak üzere beslenen terör örgütleridir. Bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.

KKTC'Yİ TANIYIN ÇAĞRISI

Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs'ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz. Uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz.

FİLİSTİN-İSRAİL SORUNU

Orta Doğu'da kalıcı barışın gelebilmesi, ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulabilmesiyle mümkündür. Kudüs'ün özellikle de Harem-i Şerif'in tarihi konumuna saygı gösterilmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

DİPLOMATİK DENGE DERSİ VERDİ: BATI NE KADAR GÜVENILIRSE RUSYA DA O KADAR GÜVENILIR!

BAŞKAN Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu öncesinde New York'ta, Amerikan PBS kanalının konuğu oldu. Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtlarken adeta diplomatik denge dersi verdi. Tahıl ihracatını hemen başlatacağını söyleyen Putin'e güvenip güvenmediği sorulan Başkan Erdoğan, "Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. 50 senedir bizi kapısında bekleten AB'dir. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum" dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden vazgeçmeye hazır olup olmadığı konusunda Erdoğan, Türkiye'nin AB'nin kararlarına önem verdiğini söyleyerek, "AB olumlu bir karar verirse bunu memnuniyetle karşılarız. Türkiye son 50 yıldır AB'nin kapısında oyalandırılıyor. Biz her zaman kendi kendine yeten bir ülke olduk. Hiçbir zaman AB'nin katkılarına ya da desteğine muhtaç olmadık, buna ihtiyacımız yok" değerlendirmesinde bulundu.

İSVEÇ SÖZÜNÜ TUTMALI

İSVEÇ'İN terörle ilgili sözlerini tutması gerektiğini kaydeden Erdoğan, hala sokaklarda teröristlerin gezdiğini ifade etti. Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirileceğini belirterek, "Bu TBMM'nin gündeminin bir parçasıdır. Bunun gerçekleşmesi için İsveç'in verdiği sözleri tutması gerekir" dedi.

"MENENDEZ ERDOĞAN'I TANIMIYOR"

ABD'NİN Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliği konularının birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüp düşünmediğine ilişkin Erdoğan, "Bana göre bağlantı olmamalı. Başkan Biden, bu konuda kararı Kongre'nin vereceğini söyledi. Bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Bu konulara parlamento karar verir" dedi. Erdoğan, ABD Kongresi'nde Senatör Bob Menendez'in Yunanistan'ın güvenliğini bahane ederek Türkiye'ye F-16 satışına olumsuz yaklaşmasıyla ilgili, "Menendez, Türkiye'yi tanımıyor. Öyle görünüyor ki, Tayyip Erdoğan'ı da tanımıyor" dedi.

SUNUCUYA SERT ÇIKTI: SÖZÜMÜ KESME

TÜRKİYE'DE Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi tutuklular anımsatılarak, "Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. O zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım" dedi. Demirtaş'ın terörist olduğunu ve 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, "Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın" tepkisini gösterdi. Erdoğan, "Amerikan yargısı yargı da Türkiye'nin yargısı yargı değil mi? Türkiye'nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz" ifadelerini kullandı