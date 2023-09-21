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Haberler Gündem 2024 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. Peki 2024 MSÜ sınavı ne zaman?

HABER MERKEZİ

TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek.

2024 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

2024 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.

Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.

2024 MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz...

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