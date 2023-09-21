‘Barışın egemen olduğu dünya hepimizin görevi’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York'ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan'ın Meloni'yi kabulünde, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

İSRAİL-FİLİSTİN İHTİLAFI

Erdoğan, Türkevi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bölgesel meseleleri, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye'nin İsrail ile enerji, inovasyon ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışma yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

BAKANLARA ÖZEL GÖREV

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla bir araya geldi. İki lider, ilişkilerde mevcut olumlu iklimi muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiler. Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınav olduğu bilinciyle, birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandı. Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildi.

GÜNEY AFRİKA İLE İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

BAŞKAN Erdoğan'ın, New York'ta Türkevi'nde bir araya geldiği liderlerden biri de Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matemala Cyril Ramaphosa oldu. Mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meselelerin ele alındığı görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Başkanı Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başka- nı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.