Emine Erdoğan’dan uluslararası tasarımcılara davet: Anadolu’nun birikimlerini koleksiyonlarınıza yansıtın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nde gerçekleştirilen Dokuma Atlası Etkinliği'ne katıldı. Geleneksel dokumaları global pazarlarda tanıtarak, kadim kültürleri çoraklaştıran tek tipleşmeye karşı panzehir üretebileceğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda, küresel pazarlara sunduğumuz geleneksel dokumalarımızın, tekstil sektörümüzü daha da güçlendirmesini hedefliyoruz" dedi.

Uluslararası tasarımcılara davette bulunan Erdoğan, "Tüm uluslararası tasarımcıları, Anadolu'nun eşsiz birikimini keşfederek, koleksiyonlarına katmaya davet ediyorum" dedi. Öte yandan Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Maada Bio'nun ev sahipliğinde BM'de düzenlenen "Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü"nü anma programına katıldı.

Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Yeryüzünün bütün çocuklarını kendi çocuklarımız bilerek dehşet verici eylemlerin son bulması için güç birliği yapmalıyız. Evlatlarımızın iyiliği için mücadele eden yüce gönüllü insanlarla geçen her anın, ömür defterime bir hazine olarak eklendiğini, yüreğimin en derininde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'YERYÜZÜNÜN TÜM ÇOCUKLARI'

Çocukların maruz kaldıkları sömürünün, onların hayatını ömür boyu etkilediğini dile getiren Emine Erdoğan, "Bu insanlık suçu, kötü huylu bir tümör misali, ne yazık ki bütün toplumlarda ve dünyanın her yerinde gün geçtikçe yükseliyor, dahası organize bir hal alıyor" dedi.