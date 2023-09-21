YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? 2023 ek yerleştirme tercih sonuçları sorgulama...

İkinci tercihler için üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

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