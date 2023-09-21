YKS ek tercih sonuçları belli oldu mu? 2023 ek yerleştirme tercih sonuçları sorgulama...

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar...
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar...
YKS EK TERCİHLER TAMAMLANDI!
YKS 1. tercih sonuçları açıklaması ardından başlayan üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı.
Kayıt hakkı kazanan adaylar, elektronik kayıt sonrasında kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurdu.
Kalan kontenjanlar YÖK'e bildirildi ve öğrenciler ek yerleştirme için tercih listelerini 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamladı.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ek yerleştirmeyi tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarını Eylül ayı bitmeden gerçekleştirecek. Bu noktada YKS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri 30 Eylül tarihine kadar yapılacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
YKS ek tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında alındı. Ek yerleştirmede heyecanlı bekleyiş sürüyor.
İlk etapta 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.
İkinci tercihler için üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.