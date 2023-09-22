‘Atatürk’ün mirasını yeniden yazıyor’

FRANSA merkezli tarih dergisi Historia, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugününe ilişkin bir analiz yayınladı.

YÜZÜNCÜ YIL COŞKUSU

"ATATÜRK, yüz yıl önce modern Türkiye'yi inşa etti" başlıklı yazıda, Mustafa Kemal Atatürk'ten "Osmanlı ordusunda görev yapan genç bir subay, yeni Türkiye'nin temellerini attı" denilerek bahsedildi. Başkan Erdoğan'ın ise günümüzde yeni bir ulusal anlatı oluşturmaya çalıştığı kaydedilerek şunlar aktarıldı: Erdoğan, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Erdoğan, Atatürk'ün mirasını kendi dünya vizyonu ışığında yeniden yazıyor. Ayasofya 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açıldı. Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazı Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde gerçekleşti.