Başkan Erdoğan’dan kararlılık vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) düzenlenen yemekte iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Enflasyonu artıran yapısal unsurların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz" dedi.

REFORM ADIMLARI

Orta Vadeli Orta Vadeli Program'ı kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Dünyada son 60-70 yılın zirvelerine çıkan enflasyon doğal olarak Türkiye'nin de sorunu. Bu kapsamda 3 yılın yol haritası mahiyetindeki Orta Vadeli Program'ı kamuoyuyla paylaştık. Ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Temel odağımız yatırımı, istihdamı ve ihracatı önceleyen politikalarımızla sürdürülebilir bir büyüme ikliminin tesisidir" dedi.

'GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE'

Türkiye'nin satın alma gücüne göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olduğunu anlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye, siyasi istikrarı, eğitimli iş gücü, genç nüfusu, geniş iç pazarı ve bölgesel pazarlara erişimiyle, stratejik konumu ve modern lojistik altyapısıyla uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor" dedi. "Avrupa-Atlantik coğrafyasının güvenlik, barış ve istikrarına önemli katkılarda bulunan bu ortaklığı güçlendirerek sürdürmeyi arzu ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz son 10 yılda 1,5 katına çıktı. Türkiye olarak Karadeniz'deki tarihi keşfimizin ardından doğal gaz ve petrol arama ile üretimine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. İstanbul Finans Merkezimizi hizmete açtık. İstanbul Finans Merkezi'ni aynı zamanda 'enerji hub'ımız haline getirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

Türk firmalarının ABD'deki doğrudan yatırımlarının son 10 yılda yaklaşık 8,6 milyar doları bulduğunu, seçimlerin tamamlanmasıyla olumlu bir atmosfer yakalandığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Yüzde 90'lara ulaşan rekor katılımla ve demokrasi şöleni içinde gerçekleşen 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletimizin teveccühüne mazhar olduk. Ekonomi yönetimini, uluslararası çevrelerin yakından tanıdığı ehil isimlerden seçtik. Ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yaralarını sararken diğer yandan ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme kaydetti, böylelikle OECD üyeleri arasında en yüksek oranda büyüyen 2'nci ülke olmayı başardı" dedi.

'AB'YE TAM ÜYELİK HEDEFİNİ KORUYORUZ'

BAŞKAN Erdoğan konuşmasında, "Rusya-Ukrayna Savaşı'na çözüm arayışlarımızı ilk günden itibaren sürdürüyoruz. İsrail ve Yunanistan ile aramızdaki meseleleri hal yoluna koyma yönünde güçlü bir irade sergiledik" dedi ve ekledi: "Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi önümüze çıkarılan engellere ve 60 yıldır maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen halen koruyoruz."

'DİPLOMASİYLE ORTAK ZEMİNDE BULUŞABİLİRİZ'

NATO'NUN en büyük 2'nci kara ordusuna sahip müttefiki olduğumuzu belirten Başkan Erdoğan, "Türk dünyasıyla işbirliğimiz giderek güçleniyor. Dış politikaya geniş bir perspektiften yaklaşarak ülkemizin stratejik konumunun sağladığı tüm avantajları en etkili şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Diyalog ve diplomasiye imkan tanındığında tüm ülkelerle ortak bir zeminde bulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.