Biden’ın Kafkasya oyunlarına Erdoğan neşteri

Güney Kafkasya'da bilerek, isteyerek, planlı şekilde tansiyon yükseltildi.

Dikkatinizi çekmiştir.

45 gündür, Derin ABD'nin tezgahlarıyla, Ermenistan Başbakanı Paşinyan gerilimi tırmandırdı.

Ermeni ordusu, kardeşlerimiz Azerbaycan'a rezil saldırılarını hızlandırdı, ABD ile Ermenistan ortak tatbikat yaptı.

Üstelik, Rusya lideri Putin'e rest çekerek.

Ermenistan topraklarına girmesi halinde Putin'in tutuklanacağını iddia ederek, kritik eşiği geçiyor.

Peki, Derin Amerika-Biden, Paşinyan'ı çok tehlikeli gelişmelere neden yöneltiyor?

Burası çok önemli.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki beraberliği kıskanan, liderin beraberliğinden doğan ittifakın derin tezgahlarını bozmasından rahatsız olan ABD Başkanı Biden - Amerika, Güney Kafkasya'yı Kafkasya'yı kaşıyor.

Derin Amerika - Biden'ın, güney Kafkasya'yı kaşımasının arka planını çok gören Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika seferine başlarken İstanbul havalimanında, çok ama çok önemli bir açıklama yaptı.

"Türkiye olarak, Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili dörtlü bir zirve teklifi yaptık. Putin, Aliyev, ben ve Paşinyan, hep birlikte dörtlü olarak toplantı yapalım. Adımı da ona göre atalım. Sayın Aliyev ile bunu daha sonra da görüşeceğiz." Başkan Erdoğan'ın, ABD'yi devre dışına çıkaran 4'li teklifi ne manaya gelıyor? "Erdoğan'ın teklifi, Güney Kafkasya'da son derece ciddi sorunlar yaratacak bir duruma neşter atıyor.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dağlık Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmasından sonra, Putin - Rusya'dan umduğunu bulamayınca Paşinyan, ABD'nin tezgahlarına yazıldı.

Şu anda, Paşinyan ABD - Batı ile oynamaya çalışıyor.

Erdoğan'ın teklifi, yeni bir yol açılımıdır. Burada bölgedeki en önemli siyasi ve askeri kuvvet Rusya'nın katıldığı 4'lü zirve olursa garantörlük kısmında çok önemli bir rolü işarfet etmektedir.

Evet. Kritik bir aşamada ABD tıpkı Ukrayna'da yaptığı gibi Ermenistan'a NATO kapısı açarak, Rusya'yı sıkıştırmaya yönelmış durumda.

Peki Putin - Rusya Paşinyan'ın ABD ile girdiği bu ilişkiye göz yumar mı?

Asla göz yummaz. Bunu da Putin net şekılde gösterdi:

"Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı." Ayrıca Rusya'dan önemli bir açıklama daha yapıldı:

'Ukrayna ile uğraşıyor olsak da, başka herhangi bir yerlerde uğraşıyor olsak da... Bu bir şeyi değiştirmez. Putin'ın kararlılığı kesindir..." ABD

ERMENİSTAN TATBİKATINA KARŞI TÜRKİYE -AZERBAYCAN TATBİKATI

Başkan Erdoğan, kardeşlerimizle beraber Azerbaycan'ın 44 günde Karabağ topraklarınının Ermeni işgaline son vermış bır lider.

Başkan Erdoğan ile İlhan Aliyev, Şuşa'da ortak savunma anlaşması yaptı.

İşte bu bağlamda, Başkan Erdoğan, 4'lü teklifi yaparken, müthiş bir hamle daha yaptı.

ABD ve Ermenistan'ın hamlesine karşılık, 18-30 Eylül tarihleri arasında ortak "Kafkas Kartalı" tatbikatları gerçekleştirilecek.

Yine aynı tarihlerde Türkiye ve Pakistan'ın "Ebedi Kardeşlik" - II tatbikatı yapılacak.

ERDOĞAN'IN GÜNEY KAFKASYA VİZYONU

Güney Kafkasya nelere gebe?

Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinde bir dönüm noktası olan Şuşa anlaşmasına anlam önemine tekrar göz atmakta büyük fayda var.

2020 yılının son aylarında, kardeşlerımız Azerbaycan'ın Türkıye ile birlikte, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kesin bir zaferle kurtardığı 44 günlük Karabağ Savaşı, hem Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinde hem de Türkiye'nin Güney Kafkasya politikası üzerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Böylece Türkiye Güney Kafkasya'da daha proaktif bir politika izlemeye başladı.

2021 yılında, Türkiye ile Azerbaycan Şuşa Beyannamesi ile yepyeni bir platforma imza attı.

Şuşa Beyannamesi, iki ülke ilişkilerini "dostluk ve kardeşlik"ten müttefiklik seviyesine taşıdı. Ayrıca iki ülke arasında eğitim, kültür, savunma, teknoloji, askeri, sanayi, enerji, ulaşım, ticaret gibi hemen hemen her alanda işbirliği ve koordinasyonun temelleri atıldı.

Ayrıca, gelecekte taraflardan birine yönelik olası bir tehdit ve saldırı durumunda Birleşmiş Milletler şartlarına uygun olarak taraflar birbirlerine yardım ve destekte bulunacak.

Şuşa anlaşması, Güney Kafkasya, Tarihi İpek Yolu projesinin canlandırılması noktasında da hayati bir öneme sahip.

Türkiye de bu bölgeye özel bir önem atfediyor.

SONUÇ

Amerika - Batı dünyasının Ukrayna Savaşı'na Güney Kafkasya üzerinden yeni bir cephe açma arayışında olduğu unutulmamalı.

Başkan Erdoğan, Güney Kafkasya'nın artan stratejik önemini çok iyi okuyarak jeopolitik ve jeoekonomik hamleleri yapıyor. Türkiye-Azerbaycan müttefikliğı Güney Kafkasya'da önemli dinamikleri de değiştirıyor ERDOĞAN'IN BİR MİLLET - 7 DEVLET PARADİGMASI HAYIRLI OLSUN.