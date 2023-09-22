Cuma Hutbesi konusu nedir? Cuma namazı nasıl kılınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta cuma hutbesi konusunu "Ahîlik, Dürüstlük ve Merhameti Ticarete Hâkim Kılmak" olarak belirlemişti. 22 Eylül 2023 cuma hutbesi konusu "Mevlid-i Nebi" oldu.

CUMA HUTBESİ KONUSU (22 EYLÜL 2023)

Cuma hutbesi konusu açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü 22 Eylül 2023 Cuma hutbesi konusunu "Mevlid-i Nebi" olarak belirledi:

"Muhterem Müslümanlar!

Önümüzdeki Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece, Rebîü'l-evvel ayının on ikinci gecesidir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümüdür. Bizleri bir kez daha Mevlid Gecesi'ne ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Ümmeti olma bahtiyarlığına erdiğimiz Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına salât ve selam olsun. Mevlid Gecemiz şimdiden mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak gönderdik."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hz. Muhammed'i de peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını alır."