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Haberler Gündem MEB İOKBS sonuçları açıklandı! Bursluluk sınavı İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

MEB İOKBS sonuçları açıklandı! Bursluluk sınavı İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

3 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılan İOKBS sınav sonuçları heyecanla beklenmeye başladı. Gözler MEB'de! Peki, İOKBS 2023 sonuçları açıklandı. Bursluluk sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

TAKVİMLE DUYURULDU

MEB bursluluk sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. İOKBS sonuçları açıklandı.

BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı İOKBS sonuç sorgulama ekranı...

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal
Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak
okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı
İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak
Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere
ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

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