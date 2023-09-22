  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem SMA’lı Zehra bebeğe umut oldu

SMA’lı Zehra bebeğe umut oldu

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin de katıldığı yardım kampanyasında SMA hastası Zehra bebek için yaklaşık 1 milyon 30 bin lira toplandı.

OSMAN AKÇA
SMA’lı Zehra bebeğe umut oldu

Muğla'da yaşayan Abdullah- Ümran Dağ çiftinin 2 yaşındaki SMA TİP-1 hastası bebekleri Zehra Dağ için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası düzenlendi. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, SMA hastası Zehra bebek için yardım kampanyasına destek verdi. Mete'nin çağrıda bulunduğu programda hayırseverler aracılığı ile Zehra bebek için yaklaşık 1 milyon 30 bin lira yardım toplandı. Bu sayede kampanyanın yüzde 61'i tamamlanmış oldu " dedi.

VALİLİK İZİNLİ HESAP NUMARASI

DENİZBANK, Alıcı: Abdullah Dağ, Açıklama: İnci TL:TR 44 0013 4000 0071 8462 5000 15

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA