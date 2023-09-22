SMA’lı Zehra bebeğe umut oldu

Muğla'da yaşayan Abdullah- Ümran Dağ çiftinin 2 yaşındaki SMA TİP-1 hastası bebekleri Zehra Dağ için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası düzenlendi. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, SMA hastası Zehra bebek için yardım kampanyasına destek verdi. Mete'nin çağrıda bulunduğu programda hayırseverler aracılığı ile Zehra bebek için yaklaşık 1 milyon 30 bin lira yardım toplandı. Bu sayede kampanyanın yüzde 61'i tamamlanmış oldu " dedi.

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DENİZBANK, Alıcı: Abdullah Dağ, Açıklama: İnci TL:TR 44 0013 4000 0071 8462 5000 15