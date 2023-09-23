DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercihler hakkında ÖSYM henüz resmi bir açıklam yayınlamadı. Bu nedenle de DGS ek tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı.

DGS kayıt işlemleri 20 Eylül tarihine son bulmuştu. Bu noktada DGS ek tercihlerin bu hafta itibariyle başlanması bekleniyor.

DGS ek tercih tarihleri belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.