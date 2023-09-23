DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS boş kontenjanları ile DGS taban puanları merak edilip araştırılmaya başlandı.
DGS boş kontenjanları ile DGS taban puanları merak edilip araştırılmaya başlandı.
DGS tercih işlemleri 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Heyecanlı bekleyişin ardından Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları 11 Eylül 2023 tarihinde açıklandı.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ise ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS ek tercihler hakkında ÖSYM henüz resmi bir açıklam yayınlamadı. Bu nedenle de DGS ek tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı.
DGS kayıt işlemleri 20 Eylül tarihine son bulmuştu. Bu noktada DGS ek tercihlerin bu hafta itibariyle başlanması bekleniyor.
DGS ek tercih tarihleri belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
DGS TABAN PUANLARI 2023 TABLOSU
DGS boş kontenjanları ve taban puanları ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra açıklanacak. DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabileceği 4 yıllık lisans bölümlerinin kontenjanları da yer alacak.
Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek.
2023 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2023 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.
DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ
Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Tercihler, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacak.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.