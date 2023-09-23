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Haberler Gündem YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS yerleştirme sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanırken, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında ek tercihler alındı. Gözler ÖSYM'de... Peki ek tercihler açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

HABER MERKEZİ

YKS ek tercih sonuçları sorgulama araştırılmaya başlandı.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER TAMAMLANDI!

YKS 1. tercih sonuçları açıklaması ardından başlayan üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Kayıt hakkı kazanan adaylar, elektronik kayıt sonrasında kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurdu.

Kalan kontenjanlar YÖK'e bildirildi ve öğrenciler ek yerleştirme için tercih listelerini 12-17 Eylül tarihleri arasında tamamladı.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek yerleştirmeyi tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarını Eylül ayı bitmeden gerçekleştirecek. Bu noktada YKS ek tercih sonucu sorgulama işlemleri 30 Eylül tarihine kadar yapılacak.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih işlemleri belirtilen tarihler arasında alındı. Ek yerleştirmede heyecanlı bekleyiş sürüyor.

İlk etapta 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

İkinci tercihler için üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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