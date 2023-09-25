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Haberler Gündem Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuru şartları neler? Sınav hangi gün?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuru şartları neler? Sınav hangi gün?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları 25 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvurusu ne zamana kadar sürecek? Şartları neler? 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman? İşte 2023 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen sınavı için başvuru işlemleri bugün başladı. Başvuruların ücreti ne kadar, şartları neler? İşte detaylar...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuru şartları neler? Sınav hangi gün?

UZMAN ÖĞRETMENLİK & BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak.

Başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuru şartları neler? Sınav hangi gün?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 (saat 23.59'akadar) tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuru şartları neler? Sınav hangi gün?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen sınavı başvuru ücreti 530,00 (beş yüz otuz) TL olarak açıklandı.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuru şartları neler? Sınav hangi gün?

SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 13 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuru şartları neler? Sınav hangi gün?

UZMAN ÖĞRETMENLİK & BAŞÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

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