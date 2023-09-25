YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

Tercih yapan adaylar, '2023 Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' soruları yanıt arıyor. ÖSYM açıkladı. İşte detaylar...
Tercih yapan adaylar, '2023 Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' soruları yanıt arıyor. ÖSYM açıkladı. İşte detaylar...
YKS EK TERCİHLER TAMAMLANDI!
YKS 1. tercih sonuçları açıklandı. Ardından yerleştikleri programa kayıt yapmak isteyen öğrenciler, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını tamamladı.
Kayıtların ardından boş kontenjanlar YÖK'e bildirildi ve öğrenciler ek yerleştirme için tercih listelerini 12-17 Eylül tarihleri arasında ÖSYM sistemine gönderdi.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ek yerleştirmeyi tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarını Eylül ayı bitmeden gerçekleştirecek. Buna göre sonuçlar için kritik haftaya girildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Ek tercih sonuçları açıklandı.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İlk etapta 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.
İkinci tercihler için üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.