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Haberler Gündem YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

Üniversite tercih sonuçlarının ardından herhangi bir lisans ve ön lisans programına yerleşemeyen adaylar, 12-17 Eylül tarihleri arasında 2. Tercih işlemlerini gerçekleştirdi. 2023 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte YKS ek tercih sonuçlarına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Tercih yapan adaylar, '2023 Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' soruları yanıt arıyor. ÖSYM açıkladı. İşte detaylar...

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

YKS EK TERCİHLER TAMAMLANDI!

YKS 1. tercih sonuçları açıklandı. Ardından yerleştikleri programa kayıt yapmak isteyen öğrenciler, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını tamamladı.

Kayıtların ardından boş kontenjanlar YÖK'e bildirildi ve öğrenciler ek yerleştirme için tercih listelerini 12-17 Eylül tarihleri arasında ÖSYM sistemine gönderdi.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ek yerleştirmeyi tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarını Eylül ayı bitmeden gerçekleştirecek. Buna göre sonuçlar için kritik haftaya girildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Ek tercih sonuçları açıklandı.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İlk etapta 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri ÖSYM ve YÖK tarafından gerçekleştirildi.

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

İkinci tercihler için üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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