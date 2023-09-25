YKS ek tercih sonuçları açıklandı! 2023 YKS ek tercih sonuçları sorgulama...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ek yerleştirmeyi tamamlayan adaylar üniversite kayıtlarını Eylül ayı bitmeden gerçekleştirecek. Buna göre sonuçlar için kritik haftaya girildi. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Ek tercih sonuçları açıklandı.