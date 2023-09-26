Bahçeli’den yandaş gazetecilere tepki: Zilletin hizmetkarlığına soyunan provokatörler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, "İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu hakkında bazı medya organlarında yer alan iddialar üzerine "MHP vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Süleyman Soylu'nun arkasındadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu'yu orantısız ve onursuz suçlamaları geçmişte ne kadar doğru işlerin yapıldığını aynısıyla belgelemiştir" dedi.

MÜPTEZELLİĞİN DANİSKASI

BAHÇELİ, "Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu'yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır... Gündeme yansıyan her meseleyi anbean çarpıtıp siyasileştiren bu hayasızlar aslında zillet ittifakının hizmetkarlığına soyunan görevli provokatörlerdir" ifadelerini kullandı.

'İŞBİRLİKÇİ VE İŞPORTACI'

BAHÇELİ, "Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde zillet ittifakının paydaşlarını akıllarınca parlatmaya, öne çıkarmaya, tahkim ve taltif etmeye azmetmiş işbirlikçi ve işportacı gazeteci ve yorumcuların demokrasi ve insan onuruna ileri derecede kast ettikleri her türlü izahtan da varestededir" diye konuştu.