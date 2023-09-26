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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen yeni dönemin 8'inci Kabine Toplantısı sona erdi. Saat 15.15'te başlayan Kabine Toplantısı'nda ekonomideki kritik başlıklar masaya yatırıldı. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam, öğrencilerin ÖTV'siz cep telefonu, ekonomide son durum, dış politika ve kentsel dönüşüm gibi çok sayıda başlık masaya yatırıldı.

CANLI YAYIN

Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı. 3 yılın sonunda 1,3 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğü ve 15 bin dolar kişi başı geliri yakalayacağız. Türkiye Yüzyılı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 85 mliyonun tamamını milli hedefidir. Türkiye'yi büyütmek, güçlendirmek hepimizin ortak gayesidir. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. Hem depremin yaralarını saracak hem de Türkiye'yi hedefleri ile buluşturacağız.

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