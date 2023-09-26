“Ermenistan’dan samimi adımlar bekliyoruz”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı. Boru hattının temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

'SİVİLLERE HASSASİYET'

Son günlerde bölgede kritik gelişmelerin yaşandığına vurgu yapan Erdoğan, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından geçen üç yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadığını söyledi. Erdoğan, Azerbaycan'ın kendi egemen topraklarında bir antiterör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldığını belirterek, "Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BARIŞIN TESİSİ BORCUMUZ'

"Nahçıvan'ın mümtaz şairi Mehmet Akif'in, yol ve dava arkadaşı merhum Hüseyin Cavit'in bir asır önce yaptığı şu duasının kabul olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadık" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Her beladan esirge yurdumuzu, kamuran eyle şanlı ordumuzu. Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz, muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir."

Azerbaycan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'ENERJİDEKİ ORTAKLIĞIMIZ DAHA DA DERİNLEŞECEK'

NAHÇIVAN'IN bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Erdoğan, "Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız. Hazar geçişli uluslararası doğu batı orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Kars-Nahçıvan Demir Yolu projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili alan anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk" dedi.

BUGÜN KABİNE'YE BAŞKANLIK EDECEK

Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini ekonomiye dair atılan adımlar, diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları, gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması oluşturacak.

29 EYLÜL'DE İZMİR'E GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de İzmir'e geliyor. Cuma namazını Bilal Saygılı Camii'nde kılacak olan Erdoğan, saat 13.00'te Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak olan Erdoğan saat 15.00'te ise İzmir'de uzun yıllardır hizmete alınması beklenen Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.