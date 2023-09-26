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Haberler Gündem GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvurusu başladı mı?

GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvurusu başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) için 1. yedek ve 2. yedek sonuçlar geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bunun ardından yurda yerleşemeyen öğrenciler ek yurt başvurusunu araştırmaya başladı. Peki GSB KYK ek yurt başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

"2023-2024 GSB KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvurusu başladı mı?

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvurusu başladı mı?

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.

GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvurusu başladı mı?

Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

GSB 2023-2024 KYK ek yurt başvurusu başladı mı?

YEDEK ALIN SONUÇLARI SORGULAM EKRANI

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilecek.

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