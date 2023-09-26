‘Sıfır Atık hareketi ilham verici’

BM 78. Genel Kurulu'nun yan etkinliği olarak New York'ta Türkevi'nde Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği, "sıfır atık" konusunda çok sayıda çevre ve geri dönüşüm projesine ilham kaynağı oldu. BM İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 31 Ekim'de İstanbul'da "Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Geleceğin Finansmanı" ana temasıyla gerçekleştirilecek olan Dünya Şehirler Günü'nü hatırlatarak, "Sıfır Atık" hareketinin eşitlikçi ve kapsayıcı olmasının öneminden bahsetti.

'FEVKALADE LİDERLİK'

SHARİF, atık problemine yeni bir bakış açısı kazandırmanın önemini vurgulayarak, Emine Erdoğan'a hem yerel hem de küresel düzeyde "Sıfır Atık" girişimindeki "fevkalade liderliği ve olağanüstü başarıları" için teşekkürlerini sundu. Sharif, "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliğine davet edilmekten gurur duyduğunu söyledi. UNEP İcra Direktörü Inger Andersen de BM Çevre Programı kapsamında Emine Erdoğan'ın atık problemini ele alarak, "liderliğini BM'nin ana salonlarına taşımasını" masını" takdirle karşıladığını kaydetti. Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller ise 'Sıfır Atık' hareketini Türkiye'nin başlatmasının ilham verici olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan New York'ta ebru sanatçısı Hikmet Baratçugil'in atık ürünlerden yaptığı sergiyi lider eşleriyle birlikte gezmişti.