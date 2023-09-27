DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2023 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS üniversite kayıtları 20 Eylül itibariyle sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'de! Ek yerleştirme ne zaman yapılacak?
DGS üniversite kayıtları 20 Eylül itibariyle sona erdi. Şimdi gözler ÖSYM'de! Ek yerleştirme ne zaman yapılacak?
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi.
Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek, ek yerleştirme başvuruları alınacak. Yakın zaman içinde ÖSYM'nin kılavuzu yayımlaması ve ek tercih sürecini başlatması bekleniyor.
Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri 29 Eylül'de tamamlanacak. DGS ek tercih kılavuzunun 29 Eylül'den sonra yayımlanması bekleniyor.
DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2023-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.