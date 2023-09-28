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Haberler Gündem 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurusuna çevrildi. Yurtlara yerleşemeyen ve ek tercihle üniversiteli olan öğrenciler araştırma yapmaya başladı. Peki, 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

KYK yurt başvurusunda bulunamayan öğrenciler, ek tercihler sonrasında kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlerdeki KYK yurtlarına başvuruda bulunacak. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

"İlk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız."

2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmekte.

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