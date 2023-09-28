Külliye’de gündem ‘yerel seçim’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile en son 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin konutunda görüşmüştü. İki lider bu yıl 10 kez baş başa bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddesi yerel seçimler ve 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılışı ile birlikte Meclis gündeminde ele alınacak konular oldu.

7 EKİM'DE BAŞLIYOR

ERDOĞAN-BAHÇELİ görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri yerel seçimler oldu. Bu kapsamda, AK Parti ve MHP'den oluşan heyet bir süredir ittifak yapılması planlanan Büyükşehirler üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların son durumunun değerlendirildiği görüşmede İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Büyükşehirlerde aday belirleme süreçleri konusunda liderler fikir alışverişinde bulundu. Aday belirleme heyetinin çalışmalarının 7 Ekim'den sonra başlaması kararlaştırıldı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla beraber İsveç'in NATO üyeliği konusunda atılacak adımlar da gündeme geldi. Öte yandan Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.